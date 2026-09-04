В Госдуме предложили оплачивать больничный одиноким матерям весь период лечения ребенка

В Госдуме предложили отменить ограничения по срокам оплаты больничного для одиноких матерей, ухаживающих за заболевшим ребенком. Соответствующее обращение депутат Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщило РИА «Новости» .

Сейчас при уходе за ребенком до семи лет пособие выплачивают максимум за 60 дней в году, а при заболеваниях из специального перечня — за 90 дней. Для детей от семи до 15 лет оплачивают не более 15 дней по каждому случаю болезни и не более 45 дней в год.

«В случае ухода за больным ребенком пособие по нетрудоспособности должно выплачиваться за период лечения ребенка без ограничений по количеству дней в календарном году», — говорится в обращении.

Депутаты отметили, что действующие ограничения не учитывают состав семьи и возможность привлечь других родственников к уходу за ребенком. После исчерпания лимита оплачиваемых дней одинокая мать может остаться без заработка.

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