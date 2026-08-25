Адвокат Баранов объяснил, в каких случаях врач может отказать в выдаче больничного

Врач не обязан выдавать больничный только по просьбе пациента. Листок нетрудоспособности оформляется на основании медицинской экспертизы, которая подтверждает наличие заболевания или травмы, препятствующих работе. Об этом RT рассказал адвокат Игорь Баранов.

По его словам, если после осмотра врач не находит медицинских показаний для освобождения от работы, он вправе не оформлять больничный. То же самое касается ситуаций, когда пациент просит оформить документ задним числом — в таких случаях решение принимается врачебной комиссией.

Баранов подчеркнул, что отказ в выдаче больничного не должен быть произвольным. Если состояние пациента объективно мешает ему работать, медицинская организация обязана следовать установленному порядку: провести осмотр, задокументировать состояние пациента и принять обоснованное решение.

Если пациент считает отказ необоснованным, ему следует запросить информацию о результатах осмотра и зафиксировать факт обращения в медицинскую организацию. При необходимости можно обратиться к руководителю медицинского учреждения или в страховую компанию. Вопрос о правомерности выдачи или отказа в выдаче больничного может быть рассмотрен Росздравнадзором.