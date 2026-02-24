В Госдуме предложили ограничить сферу режима самозанятых

Сферу применения режима для самозанятых необходимо ограничить и пересмотреть его параметры после завершения эксперимента. С таким предложением к главе Минфина Антону Силуанову и вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Ярослав Нилов, сообщило РИА «Новости» .

Парламентарий предложил ограничить самозанятость услугами, оказываемыми только физическим лицам. Речь идет об услугах репетиторства, нянь или помощников по хозяйству, а также предоставлении в аренду коммерческой и жилой недвижимости.

Нилов отметил, что число самозанятых в России достигло порядка 15 миллионов человек и вопрос перспектив режима после завершения эксперимента в 2029 году обретает важное социально-экономическое значение.

Депутат добавил, что самозанятость доказала востребованность благодаря автоматизации налоговых отчислений, отсутствию необходимости вести бухгалтерскую отчетность и простоте регистрации.

Ранее самозанятых женщин предложили освободить от налога на год после родов.