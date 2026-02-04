Самозанятых женщин предложили освободить от налога на год после родов

Депутаты ЛДПР предложили на год освободить от уплаты налога на профессиональный доход самозанятых женщин после родов. Документ появился в распоряжении 360.ru.

Мера поможет поддержать самозанятых россиянок в период первого года жизни ребенка, снизит финансовую нагрузку на семьи и даст возможность сохранить собственное дело, клиентов и доход.

«Когда появляются дети, женщина неизбежно сталкивается с временным падением дохода и необходимостью если не отказаться, то как минимум приостановить часть любимой работы. Ведь совмещать активную работу с материнскими обязанностями в первый год жизни малыша — задача не из легких», — отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход, не имеют никаких специальных льгот, связанных с рождением ребенка. Многим приходится прекращать работу или уходить в теневой сектор.

