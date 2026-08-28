В Госдуме предложили новую индустриализацию Сибири и Дальнего Востока

Подход к развитию Сибири и Дальнего Востока необходимо изменить и сделать ставку на переработку ресурсов внутри регионов и создание производств с высокой добавленной стоимостью. План представил депутат Леонид Слуцкий после рабочей поездки по пяти регионам, его слова привел ТАСС .

«Регионы не должны быть сырьевыми придатками России. Первый шаг — сместить акцент с добычи и вывоза на переработку внутри региона», — заявил Слуцкий.

Параллельно парламентарий предлагает развивать судостроение, судоремонт, машиностроение и робототехнику.

По его словам, речь идет об Иркутской и Амурской областях, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях.

Социальная часть плана предусматривает расширение программы «Дальневосточный гектар» на Сибирь.

При предоставлении земли партия предлагает одновременно обеспечивать участки дорогами, электричеством и водой, а также сделать доступными кредиты на строительство жилья.

Ранее Слуцкий предложил ввести народную ипотеку под 3%.