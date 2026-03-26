В Госдуме предложили не направлять штрафы экс-владельцам авто сразу после продажи

Депутаты Госдумы предложили установить запрет на направление штрафов бывшему владельцу автомобиля в течение 10-дневного срока после ее продажи. Документ направили на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщило РИА «Новости» .

Парламентарии указали, после заключения договора купли-продажи на машину новый собственник обязан оформить ее на себя в течение 10 дней.

Однако до внесения изменений в сведения о владельце в реестрах остаются прежними, в связи с чем автоматически зафиксированные штрафы ПДД продолжают направляться бывшему собственнику.

Инициатива предполагает отчуждение автомобиля в день подписания договора через информационную систему МВД России или Госуслуги. Депутаты считают, что такая мера снизит административную нагрузку на добросовестных граждан и сократит количество судебных споров.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин напомнил о штрафе за несвоевременную регистрацию машины.