В Госдуме предложили не направлять штрафы экс-владельцам авто сразу после продажи
Депутаты Госдумы предложили установить запрет на направление штрафов бывшему владельцу автомобиля в течение 10-дневного срока после ее продажи. Документ направили на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщило РИА «Новости».
Парламентарии указали, после заключения договора купли-продажи на машину новый собственник обязан оформить ее на себя в течение 10 дней.
Однако до внесения изменений в сведения о владельце в реестрах остаются прежними, в связи с чем автоматически зафиксированные штрафы ПДД продолжают направляться бывшему собственнику.
Инициатива предполагает отчуждение автомобиля в день подписания договора через информационную систему МВД России или Госуслуги. Депутаты считают, что такая мера снизит административную нагрузку на добросовестных граждан и сократит количество судебных споров.
Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин напомнил о штрафе за несвоевременную регистрацию машины.