Долги по ЖКХ могут списать многодетным семьям

В России предложили провести коммунальную амнистию» для малоимущих многодетных семей. Об этом в разговоре с 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о единовременном списании всех долгов за коммуналку по состоянию на 8 июля 2025 года, включая суммы основного долга и начисленных пеней», — сказал он.

Подобную льготу хотят предоставить многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Автор инициативы предполагает, что это сможет сократить долговую нагрузку социально уязвимых граждан. Миронов напомнил что, по данным Росстата, к этой категории относится каждая пятая семья.

Накануне лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» предложил освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным дорогам.