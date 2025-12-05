В Госдуме предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид»

В России водителей, незаконно использующих знак «Инвалид» на транспорте, могут начать лишать прав. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Внесенный парламентарием законопроект оказался в распоряжении 360.ru.

«Не должны настоящие инвалиды и перевозящие их близкие колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест, пока те заняты самозванцами», — заявил Нилов.

По его словам, действующие санкции могут быть недостаточно эффективны. Депутат предложил усилить ответственность: 7500 рублей — для граждан, 20 тысяч рублей — для должностных лиц, 500 тысяч — для юридических лиц, а также лишение прав за повторное нарушение до трех месяцев.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили увеличить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей. Депутаты направили соответствующее обращение на имя председателя Социального фонда России.