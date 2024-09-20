В Госдуме предложили ежегодно выплачивать 13-ю пенсию

Законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму до конца года. Об этом РИА «Новости» сообщил автор инициативы вице-спикер Борис Чернышов.

«Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится еще более востребованным», — заявил Чернышов.

Вице-спикер отметил, что планирует доработать документ до конца года. Поправки коснутся размера выплат, пояснил Чернышов, она должна быть одинаковой для всех.

С 1 октября планируется повышение пенсий некоторым категориям граждан. Повышение коснется бывших сотрудников ФСБ, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных и таможни. Рост выплаты также ждет тех, кто вышел на пенсию по выслуге лет и бывших военнослужащих-участников СВО.