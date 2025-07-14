В Госдуме предложили давать бесплатное второе образование героям СВО

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий участникам боевых действий бесплатно получить второе среднее профессиональное или высшее образование. Об этом 360.ru сообщил депутат Сергей Миронов.

«Это реальный шанс для тех, кто из-за ранений или других обстоятельств не может продолжать прежнюю работу, освоить новую профессию и с уверенностью строить будущее», — отметил парламентарий.

Депутат Дмитрий Гусев напомнил, что на сегодняшний день бесплатным в России является первое образование, а второе можно получить на бюджетной основе только в сфере искусств или будучи военным с высшим военным образованием.

«Для ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, это ограничение может стать преградой. Новый закон призван дать им возможность <…> найти свое место в обществе», — сказал он.

Ранее стало известно, что Миронов выступил за досрочное погашение ипотеки семьям за рождение трех детей. По его словам, это станет одним из самых эффективных способов повышения рождаемости.