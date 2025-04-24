В Госдуме предложили дарить супругам акции крупных компаний на свадебные юбилеи

Депутаты Госдумы от «Новых Людей» предложили дарить супругам акции крупных сырьевых компаний страны на юбилейные годовщины свадьбы. С таким запросом они обратились к руководителю Росимущества Вадиму Яковенко. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Парламентарии Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Антон Ткачев обратили внимание на то, что в России утверждена стратегия действий по реализации семейной и демографической политике. Она будет действовать до 2036 года.

Цель стратегии — укрепление брачных союзов, сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей. Это важно, так как в России снижается число зарегистрированных браков и увеличивается число разводов. Депутаты считают, что государству следует поддержать россиян в такие важные для них дни, как годовщины свадеб, особенно материально.

Они предложили в юбилейные годовщины свадеб — пять, 10, 20, 50 и 60 лет — дарить супругам акции крупных сырьевых российских компаний, находящихся в собственности РФ.

«На бриллиантовую свадьбу (60 лет) можно предоставить акции компании „Алроса“. На золотую свадьбу (50 лет) можно подарить акции компаний „Роснефти“ или „Транснефти“», — уточнили в запросе.

Парламентарии убеждены, что такой важный и символичный подарок подчеркнет значимость долгосрочных семейных отношений.

Ранее в Нижегородской области почти три тысячи супружеских пар получили выплаты в честь юбилейных свадебных годовщин.