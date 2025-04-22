Почти 3 тысячи пар из Нижегородской области получили выплаты в честь юбилея брака

В Нижегородской области с начала 2025 года денежные выплаты получили 2889 пар, которые отметили юбилей совместной жизни. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство социальной политики.

Большинство выплат в текущем году пришлось на «золотые» свадьбы. Всего с момента введения этой меры поддержки — 1 января 2023-го — в регионе ее получили 10 414 пар. Из них 9554 — это супруги, прожившие вместе 50 лет. Выплаты за 60 и 70 лет с момента брака получили 839 и 21 пара соответственно.

Всего за два года юбилярам выплатили более 104 миллионов рублей. С 1 января 2025 года выплату начали получать те, кто прожил вместе 55 и 65 лет. Планируется, что позже выплаты будут начисляться за 75 и 80 лет в браке.