В Госдуме предложили бесплатно выдавать школьную форму многодетным

Бесплатно обеспечивать многодетные семьи школьной формой вместо действующих региональных компенсаций предложила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Об этом она сообщила РИА «Новости» .

По словам депутата, существующая система выплат заметно отличается в зависимости от региона и часто покрывает только часть расходов. В одних субъектах компенсация составляет 2,5 тысячи рублей, а в других — 12 тысяч рублей, поэтому возможности семей оказываются неравными.

«Таким образом, кто-то только пиджак может с рубашкой купить, а кто-то — полный комплект, еще и в двух экземплярах, с учетом стирки», — сказала она.

Буцкая заявила, что более правильным решением была бы выдача формы в натуральном выражении, а не денежная выплата. Такой подход гарантирует детям необходимый комплект одежды к школе.

Парламентарий также напомнила, что на поддержку российских производителей школьной формы государство планирует направить по 100 миллионов рублей в 2026 и 2027 годах. По ее словам, это поможет не только семьям, но и отечественным компаниям.

Ранее врач Ольга Уланкина предупредила, что материалы для школьной формы могут содержать токсичные вещества, опасные для здоровья детей. Именно поэтому при выборе одежды важно обращать внимание на состав ткани и качество красителей.