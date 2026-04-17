Врач Уланкина предупредила, что в школьной форме могут содержаться опасные для здоровья детей токсичные вещества

Кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила «Известия» о том, что в школьной одежде могут содержаться токсичные вещества, которые накапливаются в организме ребенка и нарушают работу внутренних органов.

По словам специалиста, фенолы — токсичные соединения, которые используют при производстве синтетических тканей, красителей и клеевых материалов. При длительном контакте с кожей они могут проникать в организм и оказывать нагрузку на печень и почки, а также разрушать защитный барьер кожи.

Уланкина подчеркнула, что такие вещества могут влиять и на нервную систему, вызывая головные боли, слабость, нарушения сна и снижение концентрации внимания. Кроме того, возможен иммунотоксический эффект, из-за которого ребенок начинает чаще болеть.

Симптомы могут проявляться как сразу, так и спустя время. Среди них — покраснение, зуд, сыпь и отек на участках кожи, соприкасающихся с тканью, а также раздражение дыхательных путей.

Врач добавила, что детям безопаснее носить одежду из натуральных материалов с минимальной химической обработкой: хлопка, льна, шерсти. Вискоза из бамбука или эвкалипта при качественном производстве также безопасна. А вот тканей с высоким содержанием полиэстера (более 30–40%) стоит избегать. Синтетика не только может выделять фенолы, но и создает парниковый эффект и усиливает проникновение любых токсичных веществ через влажную кожу.

Резкий химический запах, который не исчезает после стирки, а также яркие нестойкие красители могут свидетельствовать о наличии токсичных веществ в одежде.