В Госдуме предложили автоматизировать назначение семейного пособия

Положенное малообеспеченным семьям единое пособие по рождению и воспитанию ребенка следует назначать автоматически. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сообщил ТАСС .

Парламентарий направила главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, в котором попросила рассмотреть автоматизацию процедуры. Она напомнила, что сейчас гражданам необходимо ежегодно подавать заявления, даже если их материальное положение не менялось.

«Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов (включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума), позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим», — подчеркнула Буцкая.

Она также посоветовала автоматизировать продление выплат на основе актуальных данных из налоговой и банков.

Ранее в Подмосковье предложили отменить возрастные ограничения для получения выплаты при рождении третьего ребенка.