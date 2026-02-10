В Госдуме предложил запретить платные парковки рядом со школами и больницами

Депутат Леонид Слуцкий предложил на федеральном уровне запретить платные парковки рядом с больницами и школами, сделав их бесплатными в часы работы учреждений, но ограничив время стоянки тремя часами подряд для предотвращения злоупотреблений. Свое обращение парламентарий отправил на имя главы правительства Михаила Мишустина. Документ появился в распоряжении 360.ru.

Депутат напомнил, что доступ к медицинской помощи и образованию не привилегия, а конституционное право. Слуцкий подчеркнул, что оно не должно превращаться в платную услугу рядом с социально значимыми учреждениями.

«Речь идет о кратковременной остановке, привезти ребенка в сад и школу, сопроводить пожилого родственника, помочь дойти до входа. Такие автомобили не перегружают улично-дорожную сеть и не создают транспортного коллапса. Платные парковки не решают городских проблем, а перекладывают дополнительные расходы на семьи», — заявил он.

Парламентарий добавил, что социальная инфраструктура должна работать на людей, а не против них.

Ранее право бесплатной парковки для многодетных семей предложили распространить на всю Россию.