Право бесплатной парковки для многодетных предложили распространить на всю Россию

В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках для многодетных семей

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили сделать бесплатными парковки для членов многодетных семей. Текст законопроекта есть в распоряжении 360.ru.

Авторы инициативы предложили изменить 13 статью Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» и отменить взимание платы с многодетных или усыновителей за пользование платной парковкой.

Исключением станут только места для инвалидов, грузового транспорта и автобусов — площадки, на которых парковка автотранспортных средств запрещена.

Депутаты подчеркнули, что на данный момент только в 37 регионах России многодетным семьям предоставляют возможность бесплатно пользоваться платными парковками.

«Закрепление права на безвозмездное использование платной парковкой на федеральном уровне обеспечит равный доступ к данной мере социальной поддержки и будет способствовать созданию благоприятной среды для рождения и воспитания детей», — указали авторы законопроекта.

Ранее депутаты предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных россиянок.