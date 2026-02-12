В Госдуме потребовали проверить взлет цен на огурцы
Федеральной антимонопольной службе следует проверить неожиданное подорожание огурцов, цены на которые взлетели до стоимости экзотических фруктов. Об этом заявил зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный, сообщила газета «Известия».
Он отметил, что высокие цены на огурцы в магазинах возмутили многих россиян.
«Они не понимают, почему овощ сегодня стоит уже дороже экзотических фруктов, логистика и хранение которых обходится явно дороже, чем у российских производителей», — подчеркнул парламентарий.
Согласно данным Росстата, цена на огурцы с конца декабря прошлого года по 2 февраля взлетела на 43%, за неделю с 3 по 9 февраля — на 5,2%. Выборный призвал ФАС изучить ситуацию и дать разъяснения, не стал ли скачок цен следствием нарушений антимонопольного законодательства или недобросовестных действий продавцов.
Ранее представители Минсельхоза связали подорожание овоща с сезонными факторами. По их словам, зимой огурцы выращиваются в теплицах, что всегда сильно сказывается на цене.