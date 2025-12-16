В Госдуме после резни в Одинцове потребовали усилить охрану российских школ

Все школы в России необходимо оснастить работающими видеокамерами и металлодетекторами, а охрану учебных заведений передать Росгвардии. Об этом 360.ru заявил депутат Сергей Миронов.

Он констатировал, что у входа в школы не должны стоять учителя, безоружные вахтеры или пенсионеры. Он напомнил, что два года назад в Госдуму внесли законопроект о предоставлении Росгвардии новых полномочий, но его отклонили под предлогом необходимости выделения дополнительного финансирования и значительного расширения штата сотрудников.

«Для охраны нужно привлекать сотрудников Росгвардии или профессиональных охранников после спецподготовки. Инструкторы обучат, как выявить и остановить нарушителя, обезвредить потенциального преступника и правильно среагировать при любой угрозе», — добавил депутат.

Утром 16 декабря в Одинцове девятиклассник убил ножом ученика четвертого класса и ранил охранника. Днем ранее в Санкт-Петербурге школьник трижды ударил ножом учительницу.