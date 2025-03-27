В Госдуме попросили проверить безопасность красок для волос двух брендов

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность красок для волос от фирм Schwarzkopf и Syoss. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

В обращении депутата говорится, что СМИ опубликовали информацию об обнаружении в продукции этих немецких фирм опасного вещества. Речь идет о бутилфенилметилпропионале, или лилиевом альдегиде. Это химическое соединение может вызвать репродуктивные нарушения и дерматиты. Роспотребнадзор запретил его использование в 2023 году.

Леонов попросил главу ведомства проверить информацию об опасности для здоровья парфюмерно-косметической продукции Schwarzkopf и Syoss. Он также отметил, что в России лилиевый альдегид еще можно найти в некоторых косметических товарах. Его добавляют как синтетическую отдушку.

«И в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — говорится в обращении.

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