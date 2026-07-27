В Госдуме озаботились проблемой доступности вывоза строительного мусора

В России предложили обязать муниципалитеты создавать пункты приема строительных отходов с доступными тарифами. С инициативой, которую партия ЛДПР направила в Минстрой, ознакомился ТАСС .

Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что сейчас строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам. Выбрасывать его в обычные баки запрещено и грозит штрафами до трех тысяч рублей для граждан и до 250 тысяч для юрлиц.

При этом легально утилизировать отходы во многих городах сложно: специализированных площадок почти нет, а вывоз стоит дорого.

По данным авторов инициативы, в 2024 году в России образовалось около 78,8 миллиона тонн отходов строительства и сноса. При этом обеспеченность инфраструктурой для их переработки остается недостаточной.

Создание доступных пунктов приема позволит сократить число свалок, повысить переработку вторсырья и снизить финансовую нагрузку на граждан и малый бизнес.

Ранее инспекторы подмосковного министерства по содержанию территорий выявили 442 эпизода сброса мусора.