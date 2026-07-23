Камеры помогли выявить еще 400 случаев незаконного сброса мусора в Подмосковье

Инспекторы подмосковного министерства по содержанию территорий активно используют систему видеонаблюдения «Безопасный регион» для пресечения нарушений в сфере обращения с отходами. С 16 июля с их помощью выявили 442 эпизода сброса мусора.

Камеры, установленные вблизи контейнерных площадок, работают круглосуточно и фиксируют регистрационные знаки автомобилей нарушителей. Полученные данные передаются в надзорные органы для привлечения виновных к административной ответственности. Особое внимание уделяется борьбе с водителями, которые складируют крупногабаритный и строительный мусор вне специально оборудованных мест.

Всего с 16 июля с помощью камер выявлено 442 случаев сброса отходов. Было вынесено 208 постановлений на общую сумму 3,6 миллиона рублей.

Жителям напомнили, что утилизировать мусор необходимо на территории своего населенного пункта, где заключен договор на вывоз. Объем контейнеров в соседних поселках рассчитан на проживающих там граждан, и их переполнение может привести к образованию стихийных свалок. Штрафы за подобные нарушения для граждан достигают 70 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч, для юридических — 200 тысяч рублей.