В Госдуме отреагировали на случай с продажей крови истощенных кошек

В Москве волонтеры обвинили заводчицу мейн-кунов в выкачивании крови у кошек. Они утверждают, что кровь продают в ветеринарные клиники и частным лицам, которым требуется переливание для больных животных. Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал изданию Lenta.ru , что в ситуации разбираются полиция и прокуратура.

«Пришли несколько обращений от граждан, которые мы отрабатываем с полицией и прокуратурой. Это довольно сложный случай, там несколько виноватых. Думаю, что надо проверить хозяйку на мошенничество и жестокое обращение с животными. Многие животные были больными. Зная это, она приносила их в ветеринарные клиники», — заявил Бурматов.

Депутат добавил, что если подтвердится, что животные были заражены, ответственность могут понести и клиники, проводившие переливания. По его словам, нужно будет проверить все ветеринарные клиники. Узнать, почему они брали кровь у животных без осмотра. Если подтвердится, что это правда, то можно будет говорить о сговоре группы лиц. За это могут дать пять лет тюрьмы. Заводчице тоже может грозить уголовное дело.