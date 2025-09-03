В Госдуме отреагировали на случай с продажей крови истощенных кошек
В Москве волонтеры обвинили заводчицу мейн-кунов в выкачивании крови у кошек. Они утверждают, что кровь продают в ветеринарные клиники и частным лицам, которым требуется переливание для больных животных. Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал изданию Lenta.ru, что в ситуации разбираются полиция и прокуратура.
«Пришли несколько обращений от граждан, которые мы отрабатываем с полицией и прокуратурой. Это довольно сложный случай, там несколько виноватых. Думаю, что надо проверить хозяйку на мошенничество и жестокое обращение с животными. Многие животные были больными. Зная это, она приносила их в ветеринарные клиники», — заявил Бурматов.
Депутат добавил, что если подтвердится, что животные были заражены, ответственность могут понести и клиники, проводившие переливания. По его словам, нужно будет проверить все ветеринарные клиники. Узнать, почему они брали кровь у животных без осмотра. Если подтвердится, что это правда, то можно будет говорить о сговоре группы лиц. За это могут дать пять лет тюрьмы. Заводчице тоже может грозить уголовное дело.
Бурматов подчеркнул, что это не первый случай нелегального донорства с продажей крови больных животных. Ранее в России гражданин Италии Джакомо организовал питомник для кошек. Он массово свозил туда животных и использовал их для донорства крови. После начала расследования он покинул страну.
Волонтеры уверяли, что многие кошки выглядели истощенными, их тела напоминали скелеты. У животных были признаки блох, лишая и опухолей.
Заводчица, которую обвинили в продаже крови больных животных, утверждает, что зоозащитники исказили информацию. Она утверждает, что кошки не контактировали с непроверенными животными и не могли заразиться вирусом иммунодефицита.