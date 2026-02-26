Россиян успокоили на фоне слухов о штрафах за VPN

Депутат Горелкин: штрафы за использование VPN не планируются

Введение штрафов за использование VPN в России не обсуждают. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Ни запрет, ни какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются», — написал он.

Парламентарий отметил, что мошенники часто спекулируют на этой теме и пытаются запугивать население административным наказанием за использование сервисов.

«Электронные письма, мимикрирующие под официальные запросы или уведомления из РКН — излюбленный прием и мошенников, и фейкометов», — подчеркнул Горелкин.

Ранее Роскомнадзор в телеграм-канале опроверг завирусившийся в Сети фейк о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. До этого некоторые россияне получили предупреждающие письма на электронную почту якобы от имени территориальных управлений РКН.

До этого Роскомнадзор отказался комментировать информацию о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля.