В Госдуме объяснили замену формулировки в квитанциях за ЖКУ

Замена формулировки «приватизированная собственность» на «частная» в квитанциях за ЖКУ не повлияла на сумму начислений. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Его слова привело РИА «Новости» .

По словам депутата, изменение связано с приведением данных в платежках к сведениям Единого государственного реестра недвижимости. Он пояснил, что если прежняя формулировка обозначала способ получения жилья, то как новая отражает его юридический статус, право владения, пользования и распоряжения.

«Данная корректировка сделана с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платежках», — сказал Кошелев.

Парламентарий подчеркнул, что на расчет платы за жилищно-коммунальные услуги эта замена никак не повлияла. Он уточнил, что на итоговую сумму в квитанции по-прежнему влияют площадь жилья, число проживающих и показания счетчиков, а не способ оформления квартиры.

