В Госдуме объяснили зачем в России ГОСТ для блогеров

В России предложили ввести специальный ГОСТ для блогеров, о начале его разработки стало известно накануне. О том, зачем требуется такое нововведение, 360.ru обсудил с депутатом Госдумы Сергеем Алтуховым.

«Стандартизация нужна, чтобы показать, какие требования предъявляет государство к качеству и безопасности тех или иных товаров и услуг. Курские события показали, с какой скоростью появляются дипфейки, ложная информация. И как это все стремительно может дезориентировать людей», — указал парламентарий.

По его словам, хотя чаще всего ГОСТы воспринимаются как обязательное требование к пищевой и промышленной продукции, в действительности их спектр достаточно широк. С марта этого года действует ГОСТ для проведения детских квестов, привел пример депутат. А с 1 мая ввели новый ГОСТ по доставке готовой еды.

«Что касается интернета, в 2020 году был принят ГОСТ для интернет-ресурсов в части их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там детально прописаны и требования к другой информации, представляемой в электронно-цифровой форме», — уточнил собеседник 360.ru.

По мнению депутата, если продолжать двигаться в этом направлении, можно проработать и стандарты деятельности для блогосферы. Потому что лидеры мнений в цифровой среде оказывают большое влияние на формирование ценностей и поведенческих установок пользователей.

«Конечно, эта деятельность не должна быть деструктивной в отношении граждан. Особенно в условиях СВО и режима КТО, который сейчас введен в приграничных регионах. Информация сейчас — тоже высокоточное оружие, и обращаться с ней необходимо соответственно», — заключил он.