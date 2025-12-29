В Госдуме объяснили, почему молчали о контактах с коллегами из США
Слуцкий: депутаты не теряли контакт с коллегами из США, но молчали об этом
Российские сенаторы и депутаты общались с коллегами из сената конгресса и палаты представителей США даже в периоды особой напряженности между Россией и США. Об этом ТАСС сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, о контактах приходилось молчать, чтобы никого не подставить.
«Мы не теряли контакт с коллегами из сената конгресса и палаты представителей США. Мы их не подставляли, поэтому молчали», — сказал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что у конгрессменов в США есть идеи совместных форматов с российскими коллегами.
«Мы готовы к этому. Уверен, что такие контакты возобновятся», — заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем выступлении он 11 раз назвал имя российского коллеги Владимира Путина, упомянув о хороших личных взаимоотношениях.