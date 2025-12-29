Трамп вспомнил Путина 11 раз во время пресс-конференции с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп 11 раз назвал имя Владимира Путина во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Выступление перед журналистами длилось 23 минуты.

Упоминания Путина были не только в темах об урегулировании украинского конфликта. Помимо этого, Трамп вспомнил российского лидера, упомянув о позитивных личных отношениях между ними, а также в вопросах, связанных с Запорожской АЭС.

Кроме того, Трамп назвал имя Путина, упомянув их общий опыт противостояния обвинениям в «российском вмешательстве» в американские выборы, впоследствии не нашедшим подтверждения.

Также президент США напомнил, что его встрече с Зеленским предшествовал «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с Путиным, который длился больше часа.