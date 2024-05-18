В Госдуме объяснили, как потратить маткапитал на пенсию | 360°

Общество 18 мая 2024, 03:36 В Госдуме объяснили, как потратить маткапитал на пенсию Депутат Стенякина: маткапитал можно использовать для накопительной части пенсии РИА «Новости»

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Россиянки смогут использовать материнский капитал для формирования накопительной части своей пенсии. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«До наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть все средства и направить их на другие цели», — уточнила она.

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Она напомнила, что маткапитал можно также использовать для улучшения жилищных условий после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом приобретать аварийное жилье или делать в квартире ремонт на эти деньги нельзя.

Кроме того, разрешается оплатить посещение детского сада, получение образования в школе или вузе, заплатить за общежитие в учебном заведении.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что программа выплаты материнского капитала семьям с детьми доказала свою эффективность, поэтому ее нужно продлить до конца 2030 года.