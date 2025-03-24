В Госдуме обеспокоились высокими комиссиями риелторов при сдаче квартир в аренду

Депутат Самылин: комиссию риелторов при сдаче квартир нужно ограничить до 50%

Комиссию риелторов при сдаче квартир в аренду необходимо законодательно ограничить планкой 50% от стоимости месячной аренды. С таким предложением к Минэкономразвития выступил депутат Ярослав Самылин, стало известно 360.ru.

Парламентарий выразил уверенность, что мера поможет защитить арендаторов от необоснованных расходов и сделать рынок аренды квартир более прозрачным.

Самылин обратил внимание, что зачастую риелторы взымают непомерно высокие комиссии при аренде квартир. В городах размер их вознаграждения зачастую достигает 60-80% от месячной платы, а иногда и все 100%, что делает аренду жилья очень дорогой.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков ранее заявлял, что участие риелтора в сделках с недвижимостью важно, поскольку он проследит за правильным оформлением официальных документов на жилье.