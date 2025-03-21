Риелтор Барсуков: продавцы недвижимости могут уходить от налогов при помощи «налички»

Продавцы недвижимости все чаще уходят от налогов при помощи «налички». Об этом рассказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ИА НСН .

По словам специалиста, расчеты наличными используют для занижения цены в договоре. Кроме того, продавец может избегать декларирования доходов.

Эксперт отметил, что расчеты наличными иногда проводят те, кто не хочет раскрывать информацию о финансовых операциях. Он добавил, что использование наличных платежей не всегда связано с мошенничеством. Например, это распространенная практика при покупке гаража или машино-места.

Барсуков подчеркнул важность участия риелтора в сделках с недвижимостью. По его мнению, риелтор проследит за правильным оформлением документов при работе с банковскими ячейками и аккредитивами. Это касается как наличных, так и безналичных расчетов.