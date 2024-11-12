В Госдуме назвали уважительные причины для пропуска работы
Депутат Бессараб назвала смерть родных уважительной причиной для пропуска работы
Уважительными причинами для отсутствия сотрудника на работе считаются болезнь, объявленная чрезвычайная ситуация, стихийное бедствие и смерть родственника. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА «Новости».
Также она отметила, что если человека нет на работе более четырех часов, то это можно считать прогулом. В любом случае, о ситуации нужно уведомить работодателя.
Ранее юрист Кирилл Константинов заявил, что с 1 сентября этого года руководство обязано указывать в приказах количество отработанных сотрудником сверхурочных часов.
Кроме того, сотрудники имеют право отказаться от дополнительной работы. Исключением считаются чрезвычайные ситуации. За первые два часа добавочной работы должны заплатить в полтора раза больше обычной ставки, а в последующие часы — в два раза.