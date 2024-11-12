В Госдуме назвали уважительные причины для пропуска работы

Уважительными причинами для отсутствия сотрудника на работе считаются болезнь, объявленная чрезвычайная ситуация, стихийное бедствие и смерть родственника. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА «Новости» .

Также она отметила, что если человека нет на работе более четырех часов, то это можно считать прогулом. В любом случае, о ситуации нужно уведомить работодателя.

Ранее юрист Кирилл Константинов заявил, что с 1 сентября этого года руководство обязано указывать в приказах количество отработанных сотрудником сверхурочных часов.

Кроме того, сотрудники имеют право отказаться от дополнительной работы. Исключением считаются чрезвычайные ситуации. За первые два часа добавочной работы должны заплатить в полтора раза больше обычной ставки, а в последующие часы — в два раза.