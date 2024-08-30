Юрист Константинов: с 1 сентября работодатели обязаны указывать сверхурочные часы в приказах

Юрист Кирилл Константинов рассказал об изменениях в вопросе сверхурочной работы, которые вступают в силу с 1 сентября. Так, руководство обязано указывать отработанное время в приказах, отметил эксперт в беседе с Neva.Today.

По его словам, сотрудник также вправе отказаться от данной трудовой деятельности. Исключением являются чрезвычайные ситуации.

Специалист отметил, что дополнительная работа в первые два часа должна оплачиваться в полтора раза больше. В последующее время — в два раза больше, добавил «Патрульный Петербурга».

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