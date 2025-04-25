В Госдуме назвали условия для перерасчета пенсии
Депутат Гаврилов: СФР перерассчитает пенсию с появлением новых оснований
Социальный фонд России автоматически перерассчитает пенсию неработающим пенсионерам, как только появятся дополнительные основания, влияющие на итоговую сумму. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
По его словам, к основаниям относятся наличие новых иждивенцев или получение статуса лица, достигшего определенного возраста.
«Сотрудники СФР в автоматическом режиме сверяют данные и сообщают гражданину о результатах. Если процесс не начался вовремя, можно написать обращение в МФЦ или территориальное отделение, приложив справки, подтверждающие новые условия», — сказал парламентарий.
Работающие пенсионеры при этом должны подать заявление, когда речь идет об изменении категорий выплат — например, в случае увольнения с работы.
«После регистрации заявления полагается пересмотреть стаж, сведения о начисленных пенсионных коэффициентах и учет специальных периодов», — добавил Гаврилов.
Ранее в Госдуме рассказали, кто в мае получит дополнительные выплаты к пенсии.