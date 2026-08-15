В Госдуме назвали условие получения ежемесячной выплаты из маткапитала

Коломейцев: семьи с детьми до 3 лет вправе оформить выплату из маткапитала

В России семьи с детьми возрастом до трех лет вправе оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход составляет не более двух региональных прожиточных минимумов. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Николай Коломейцев.

«При определенных условиях закон позволяет оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала на любого по счету ребенка до достижения им трех лет», — сказал он.

Если же в семье подрастают несколько детей до трех лет, пособие возможно оформить на каждого из них. Заявление на выплату подается через «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда или МФЦ.

Ранее стало известно, что маткапитал в 2026 году вырастет почти до миллиона рублей. Одним из обязательных условий получения является наличие российского гражданства по рождению у родителя и ребенка.