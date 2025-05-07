В Госдуме назвали позором средний размер пенсий в России

Несмотря на индексацию, размер пенсий в России отстает и от роста цен, и от роста зарплат. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» назвал позором средний размер пенсии в стране. По данным Соцфонда он составил 23 175 рублей.

«Пенсионеры продолжают беднеть, несмотря на индексацию. Так называемый коэффициент замещения утраченного заработка постоянно снижается и сейчас уже составляет 18% вместо рекомендуемых 40%», — сказал Миронов.

Депутат призвал пересмотреть сам подход к начислению пенсии, а также механизм ее индексации. По его словам, при назначении новых выплат и перерасчете старых необходимо исходить из зарплат, стажа и условий труда. Кроме того, размер пенсий не должен быть ниже стоимости потребительской корзины, состав которой стоит расширить в несколько раз.

«В 2019 году мы с вместе с учеными РАН такой набор разработали, и в тех ценах он составлял 31 тысячу рублей. Можете сами прикинуть, на сколько такая корзина потянет сегодня», — отметил политик.

Миронов добавил, что индексацию пенсий нужно проводить чаще: не раз в год, а ежеквартально. Кроме того, стоит учитывать более высокую «инфляцию для пенсионеров», поскольку необходимые им продукты и лекарства дорожают быстрее.