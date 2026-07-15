В Госдуме назвали необязательным страхование жизни для одобрения ипотеки

Депутат Свищев: при ипотеке заемщик не обязан страховать жизнь и здоровье

Россияне не обязаны страховать жизнь и здоровье при оформлении ипотечного кредита. Это рекомендация, но не обязательное требование, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Страхование жизни и здоровья: при ипотеке этот вид страхования часто является рекомендуемым, но не обязательным по закону», — подчеркнул парламентарий.

Свищев добавил, что по закону необходимо застраховать имущество — квартиру или дом. Банк без такого полиса не выдаст кредит.

Депутат отметил, что граждане могут попросить у сотрудника банка предоставить им список требований к страховой компании и договору страхования. Эти условия должны быть едиными для всех страховщиков. Кроме того, список требований лучше запросить в письменной форме.

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