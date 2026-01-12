Юрист Русяев отметил, что снизить ставку по ипотечному кредиту можно с помощью рефинансирования и досрочного погашения

По его словам, некоторые банки могут снизить процент по ипотеке для дисциплинированных клиентов. Это происходит при заключении дополнительного соглашения или при выполнении определенных условий, например, страхования или участия в зарплатном проекте. Однако такое снижение ставки обусловлено конкретным пунктом договора, а не реакцией на изменение ключевой ставки Центрального банка.

Отдельно стоят договоры с переменной ставкой, где заранее фиксируется математическое правило: ставка равна ключевой ставке Банка России плюс маржа банка. В таких случаях Закон № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» обязывает кредитора уведомлять заемщика об изменении значения переменной ставки и предоставлять новый график платежей. Если ключевая ставка падает, то в ближайшую точку пересмотра ставка по кредиту должна быть пересчитана.

При фиксированной ставке заемщик может снизить стоимость обслуживания кредита через предусмотренные законом и банковской практикой инструменты. Среди них: рефинансирование, досрочное погашение (частичное или полное) и переговоры с банком с подачей заявления о снижении ставки.

Юрист подчеркнул, что Закон № 353-ФЗ позволяет банку уменьшить процент в пользу заемщика в одностороннем порядке, если это не увеличивает обязательства заемщика. Однако это право банка, а не требование.