Юрист Русяев отметил, что снизить ставку по ипотечному кредиту можно с помощью рефинансирования и досрочного погашения
Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев рассказал NEWS.ru о способах снижения ставки по ипотечному кредиту.
По его словам, некоторые банки могут снизить процент по ипотеке для дисциплинированных клиентов. Это происходит при заключении дополнительного соглашения или при выполнении определенных условий, например, страхования или участия в зарплатном проекте. Однако такое снижение ставки обусловлено конкретным пунктом договора, а не реакцией на изменение ключевой ставки Центрального банка.
Отдельно стоят договоры с переменной ставкой, где заранее фиксируется математическое правило: ставка равна ключевой ставке Банка России плюс маржа банка. В таких случаях Закон № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» обязывает кредитора уведомлять заемщика об изменении значения переменной ставки и предоставлять новый график платежей. Если ключевая ставка падает, то в ближайшую точку пересмотра ставка по кредиту должна быть пересчитана.
При фиксированной ставке заемщик может снизить стоимость обслуживания кредита через предусмотренные законом и банковской практикой инструменты. Среди них: рефинансирование, досрочное погашение (частичное или полное) и переговоры с банком с подачей заявления о снижении ставки.
Юрист подчеркнул, что Закон № 353-ФЗ позволяет банку уменьшить процент в пользу заемщика в одностороннем порядке, если это не увеличивает обязательства заемщика. Однако это право банка, а не требование.