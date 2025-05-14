В Госдуме нашли способ избавиться от «золотой» картошки в магазинах

В ГД предложили снизить цены на картофель с помощью закупок у подсобных хозяйств

Минсельхозу необходимо вернуться к практике централизованных закупок у мелких фермеров и личных подсобных хозяйств, чтобы вернуть на рынок доступные картошку, фрукты и ягоды. Об этом сообщил 360.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Тогда и крупные производители начнут снижать цены. И не будет у нас „золотой“ картошки, и не придется наш „второй хлеб“ ввозить из-за рубежа. И граждане заодно с министром начнут нормально питаться», — заявил политик.

По словам Миронова, в личных подсобных хозяйствах выращивают до половины общего урожая картофеля, но из-за того, что его никто не закупает, он просто гниет в амбарах. При этом государство, продолжил он, продолжает делать ставку на крупные агрохолдинги, которые благодаря этому позволяют себе завышать цены и создавать искусственный дефицит.

На урожай действительно повлияли весенние заморозки, признал депутат. Однако, по его словам, немалую долю в сложившуюся ситуацию внесли и рукотворные преграды — в частности, дорогие кредиты и утильсбор на сельскохозяйственную технику.

Ранее Александр Лукашенко связал дефицит картофеля в белорусских магазинах с экспортом в Россию.