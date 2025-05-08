Лукашенко назвал причину дефицита картофеля в магазинах Белоруссии

Пропажа картофеля из магазинов в Белоруссии связана с увеличением поставок в Россию. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на открытии Международного выставочного центра в Минске.

Он пояснил, что аграрии увеличили поставки картофеля в Россию, так как цены там выше.

«Конечно, крестьянам надо получить деньги. Если они не продадут картофель и не получат валюту, то нам из бюджета придется их поддерживать. Не хотелось бы», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что жителям страны переживать за отсутствие картофеля в магазинах не стоит. Он пояснил, что уже дал распоряжения Комитету государственного контроля посмотреть, в каких торговых сетях возник дефицит.

«Месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — пообещал глава государства.

Лукашенко добавил, что также приказал использовать запасы семенного картофеля для срочных посадок, что позволит быстро поставить его магазины.

Оптовые цены на картофель в России с начала года выросли на 85% — до 551 рубля за килограмм. Причиной стало падение урожая в прошлом году, которое вызвали плохая погода и сокращение посевных площадей. В Минсельхозе объявили об отмене пошлин для импортных партий картофеля объемом до 150 тысяч тонн. В ведомстве подчеркнули, что решение позволит наполнить рынок.