Эксперт по технологиям Воронин рассказал о мерах защиты от оформления сим-карты без ведома владельца

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин дал рекомендации RT по защите от оформления сим-карты без согласия владельца.

Специалист предложил использовать услугу «запрет обслуживания по доверенности», доступную у многих мобильных операторов. Воронин подчеркнул, что хоть эта опция и не дает стопроцентной защиты, но существенно усложняет мошенникам задачу по выпуску сим-карты или ее дубликата на чужое имя, написал aif.ru.

Эксперт отметил, что при обнаружении незаконной выдачи сим-карты нужно немедленно связаться с оператором связи и обратиться в полицию для официальной фиксации инцидента. Промедление в такой ситуации опасно, поскольку сим-карта может быть использована для шантажа, вымогательства или вовлечения пострадавшего в преступные схемы.