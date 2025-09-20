В Госдуме допустили снижение ставки по семейной ипотеке до 4%

В Госдуме рассматривают возможность снизить ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. По словам председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, при рождении третьего ребенка ставка может составить от 2% до 4%. Об этом сообщил ТАСС .

«При рождении первого ребенка будет повышенная ставка, но ниже рыночной — предлагается 12% с Минфином. При рождении второго ребенка — та же самая, которая сегодня есть, — 6%», — рассказал Аксаков.

Сейчас обсуждаются разные варианты. Так, при рождении первого ребенка планируется установить ставку не 12%, а 10%, поскольку снижение до 12% может потерять смысл из-за возможного изменения рыночных условий. В действующих предложениях ставка составляет 12% при рождении первого ребенка, 6%— при появлении второго и 4% — при третьем.

Аксаков также пояснил, что если в семье родятся близнецы или двойняшки, ставка будет рассчитываться как за второго ребенка и составит 6%.

Ранее в Минфине назвали заложенную в бюджет на 2026 год ключевую ставку. Ожидается, что она составит 12-13%.