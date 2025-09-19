В Минфине назвали заложенную в бюджет на 2026 год ключевую ставку

Силуанов: в бюджет на 2026 год заложили ключевую ставку на уровне 12–13%

Минфин, формируя бюджет, опирается на базовый сценарий Центробанка. Ожидается, что ключевая ставка составит 12–13% в 2026 году. Об этом «Известиям» на Московском финансовом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы ориентируемся на документ Банка России „Основные направления денежно-кредитной политики“. В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным», — сказал Силуанов.

Силуанов отметил, что министерство освоило работу с ограниченными финансами. Теперь важно создать такую бюджетную систему, которая сможет выдержать любые испытания: санкции, ограничения, пошлины и запреты. Он подчеркнул, что важно, чтобы граждане не заметили негативных изменений. Все социальные обязательства, такие как пенсии, пособия и выплаты семьям с детьми, будут выполнены.

После снижения ключевой ставки Центробанка банки начали уменьшать проценты по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам. Но это не значит, что ипотека обязательно станет дешевле пропорционально уменьшению ставки.

Как объяснил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, на торможение кредитования в России повлияла не ставка, а ужесточение макропруденциальных надбавок. Инфляция зависит от ключевой ставки гораздо слабее, чем от колебаний курса валют.