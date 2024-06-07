В Госдуме допустили признание 31 декабря официальным выходным
Депутат Бессараб: необходимо сделать 31 декабря выходным днем
Властям России необходимо на законодательном уровне сделать 31 декабря выходным днем. Это поможет обществу, заявила 360.ru депутат Госдумы VIII созыва Светлана Бессараб.
Она напомнила, что россияне уже долгое время выступают за то, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем.
«Стоит уже подумать о том, чтобы это было на законодательном уровне. Я с удовольствием поддержу, потому что 31 декабря у хозяюшек очень много забот: необходимо накрыть на стол, подготовить подарки, при этом выглядеть красиво», — пояснила Бессараб.
Новый год, по ее словам, замечательный праздник, который полностью вписывается в российские семейные традиции.
Как правило, Госдума старается продлить новогодние каникулы в период с 31 декабря по 7–8 января. Таким образом у людей появляется возможность побыть в небольшом отпуске, куда-то съездить, посетить интересные места или навестить родственников.
«Если потребуется перенос каких-либо дней, это не будет так значимо, потому что один день можно всегда найти», — заметила депутат.
На днях в России задумались о том, чтобы официально сделать 31 декабря выходным днем. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит эту инициативу при формировании производственного календаря на 2025 год.