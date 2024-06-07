В Госдуме допустили признание 31 декабря официальным выходным

Она напомнила, что россияне уже долгое время выступают за то, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем.

«Стоит уже подумать о том, чтобы это было на законодательном уровне. Я с удовольствием поддержу, потому что 31 декабря у хозяюшек очень много забот: необходимо накрыть на стол, подготовить подарки, при этом выглядеть красиво», — пояснила Бессараб.

Новый год, по ее словам, замечательный праздник, который полностью вписывается в российские семейные традиции.

Как правило, Госдума старается продлить новогодние каникулы в период с 31 декабря по 7–8 января. Таким образом у людей появляется возможность побыть в небольшом отпуске, куда-то съездить, посетить интересные места или навестить родственников.

«Если потребуется перенос каких-либо дней, это не будет так значимо, потому что один день можно всегда найти», — заметила депутат.

На днях в России задумались о том, чтобы официально сделать 31 декабря выходным днем. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит эту инициативу при формировании производственного календаря на 2025 год.