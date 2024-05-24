В Генпрокуратуре обсудили проблемы противодействия экстремизму

Коллегия, посвященная состоянию законности в области противодействия терроризму, экстремизму и незаконной миграции прошла под представительством генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры.

«От подчиненных Генпрокурор России потребовал: первоочередное внимание уделить надзору за обеспечением раннего установления и пресечения признаков межнациональных конфликтов, профилактике террористических угроз», — сказано в публикации.

Еще Краснов поручил выстроить систему качественного мониторинга информационного пространства. Также он призвал разъяснять гражданам последствия правонарушений. К этой работе нужно подключить провайдеров мобильной связи и медиа-ресурсов, которыми пользуются дети и подростки.

«Требовать от местных властей скорейшего завершения процесса актуализации паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей, критической, транспортной и гражданской инфраструктуры», — написали в посте.

Кроме того, генпрокурор поручил обеспечить грамотное исполнение прямых обязанностей от органов контроля, включая снятие мигрантов с учета.

Ранее генпрокурор РФ заявил, что ведомство будет пресекать любые попытки посягательств на суверенитет России. Он отметил, что День Победы стал для граждан национальной гордостью и днем благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу.