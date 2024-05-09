Генпрокурор пообещал жестко пресекать попытки посягательств на суверенитет России | 360°

Общество 09 мая 2024, 09:57 Генпрокурор пообещал жестко пресекать попытки посягательств на суверенитет России Краснов: любые попытки посягательства на суверенитет РФ будут жестко пресекаться

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Генеральная прокуратура России будет жестко пресекать любые попытки посягательств на суверенитет страны. Об этом в поздравлении с Днем Победы заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Прокуроры будут жестко пресекать любые попытки посягательства на суверенитет России и формы проявления неонацизма», — сказал он.

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Краснов добавил, что День Победы, 9 Мая, стал для россиян национальной гордостью.

«Этот праздник навсегда останется днем благодарности и национальной гордости теми, кто отдавал все силы на фронте и в тылу. Их беззаветная преданность Родине, героизм и мужество стали вечным примером», — добавил генеральный прокурор.

Президент Владимир Путин назвал сохранение традиционных ценностей условием защиты суверенитета России. При этом он напомнил о необходимости чтить и уважать культуру других государств.