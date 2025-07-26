В Геленджике умер ветеран Великой Отечественной войны, ему было 104 года

В Геленджике на 105‑м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Курбаков. О его смерти сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале , выразив соболезнования родным и близким ветерана.

В 20 лет Курбаков отправился на фронт, участвовал в обороне Севастополя и получил ранение. За проявленные боевые заслуги его наградили орденом Отечественной войны I степени и медалью Жукова.

В 1979 году переехал в село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Даже в пожилом возрасте Курбаков активно участвовал в общественной жизни, встречался с молодежью и проводил уроки мужества в школах. 80‑ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне он отметил на Красной площади в Москве.

Губернатор назвал Ивана Курбакова человеком несгибаемой воли и жизнелюбия, примером для подражания.

Накануне стало известно, что на 102‑м году жизни умер Василий Николаевич Рыбаков — почетный житель Солнечногорска, ветеран Великой Отечественной войны и труда, казачий полковник.