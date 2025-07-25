Ветеран войны Василий Рыбаков скончался в Солнечногорске

В 1942 году Василий Николаевич стал учащимся пехотного училища, а уже в 1943 году отправился на фронт в составе 62-й армии генерала Чуйкова, где командовал взводом. Он принимал участие в сражении на Курской дуге и в освобождении Харькова, был пять раз ранен, в том числе получил тяжелое осколочное ранение.

После окончания войны Василий Николаевич получил образование в техникуме, работал механизатором и трудился в авторемонтной мастерской. В 2000 году он переехал в поселок Андреевка городского округа Солнечногорск и там основал казачье общество.

«Сегодня с грустью и благодарностью мы прощаемся с человеком-легендой, чья жизнь стала символом мужества, мудрости и беззаветной любви к Родине. Его сердце навсегда осталось в Андреевке. Здесь он основал казачье общество, делился мудростью, пел песни и встречал гостей за чашкой чая. Совсем недавно мы сидели с ним за одним столом, слушали его рассказы, восхищались его ясным умом и теплой улыбкой. Для меня было большой честью вручить ему медаль к 80-летию Победы — он до последнего дня оставался символом стойкости и доброты. Светлая память о Василии Николаевиче навсегда останется в наших сердцах», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

За проявленный героизм в годы войны и многолетний безупречный труд Василий Рыбаков был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медалями «За Победу над Германией», «За освоение целинных земель», а также имеет награды за вклад в освоение целины в Казахстане и более 15 юбилейных медалей.