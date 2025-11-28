В ГД заявили, что суды не так уж и редко встают на сторону обманутых по схеме Долиной

После прецедента с певицей Ларисой Долиной суды стали чаще возвращать квартиры продавцам, обманутым мошенниками. Об этом «Дума ТВ» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после „дела Долиной“», — уточнила парламентарий.

Она объяснила, что в законодательстве нет понятия «сделка под влиянием», и решение выносится с учетом всех обстоятельств. По словам Разворотневой, суды действуют «в меру своих возможностей».

Ранее в России зафиксировали множество случаев, когда граждане покупали жилье у пенсионеров и оставались и без денег, и без квартир. Продавцы заявляли, что действовали под влиянием мошенников и отменяли сделку.

Аналогичным образом поступила Долина. Суд решил, что покупательница может взыскать деньги за квартиру не с певицы, а с аферистов, которые ее обманули.