В ГД захотели дать право на бесплатный проезд для всех школьников

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект о бесплатном проезде для всех школьников. Такая мера положительно скажется на социальной ситуации учащихся, считают авторы документа.

Миронов напомнил, что рождаемость в России остается ниже уровня воспроизводства — страна фактически вымирает. Одна из главных причин — отсутствие денег на содержание детей.

«Траты на общественный транспорт учащихся могут сказываться на финансовом положении их семей. Сегодня льготы на бесплатный проезд действуют лишь для детей-сирот, а также для школьников из многодетных семей», — отметил лидер «Справедливой России».

Гусев подчеркнул, что ресурсы и опыт для того, чтобы сделать проезд для школьников бесплатным, есть. Например, в Москве учащимся, начиная с пятого класса, предоставляется право на льготную оплату проезда на всех видах городского транспорта, кроме такси и маршруток.

Стоимость льготного проезда достигает 1245 рублей. Сделать такой проездной полностью бесплатным можно максимально быстро, а годовая экономия в несколько тысяч рублей на одного ребенка позволит многим семьям лучше собирать детей в школу.

«Для многодетных семей сумма экономии будет составлять 15 тысяч рублей и более. Поверьте, даже для московских семей, особенно живущих на окраинах города, это ощутимые деньги», — подытожил Гусев.

